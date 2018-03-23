Сводка из зоны АТО за 22 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в штабе АТО.

В штабе отметили, что установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано обстрелов по укреплениям сил АТО.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 27 единиц. Противник применял минометы и вооружение БМП. Под обстрелы попали Горловка и село Саханка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.