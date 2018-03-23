Переселенцам хотят облегчить выбор недвижимости по программе «Доступное жилье». Новости

Желающие принять участие в программе «Доступное жилье», в частности, переселенцы и участники АТО смогут самостоятельно выбирать объект недвижимости на рынке после соответствующих изменений в механизм ее работы. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

«Что касается объектов, на сегодняшний день нормативно объекты выбираются межведомственной комиссией Минрегиона. Складывается ситуация, когда объектов недостаточно, в маленьких городах объектов нет – не отобраны застройщики или не подали их в межведомственную комиссию, или орган местного самоуправления не проинформировал застройщика, что нужно это сделать», – говорит он.

«С целью урегулирования этого вопроса мы совместно с Минрегионом готовим сегодня изменения в программу, где будет исключена межведомственная комиссия, будут установлены четкие критерии к объекту и к застройщику. Гражданин самостоятельно сможет сделать выбор объекта на рынке, а мы получим только необходимость и обязательства проверить, ведет ли этот застройщик строительство законно. Критерии надежности застройщика официально не установлены», – сказал Комнатный.

По его словам, такие изменения пока еще в проекте. «Я очень надеюсь, и мы будем делать все, чтобы они как можно быстрее были приняты. Я надеюсь, что мы оперативно отработаем со всеми заинтересованными министерствами эти изменения, и сможем уже реализовывать в текущем году программу по новым критериям», – добавил он.

Как сообщалось ранее, по получению кредита участниками программы «Доступное жилье» утвержденного порядка пока нет, но над ним работают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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