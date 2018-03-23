В АТО участвовали все 50 военнослужащих, получивших звание «генерал-майор». Новости

В течение 2014-2017 годов воинские звания высшего офицерского состава были присвоены 79 военнослужащим. При этом из 50 военнослужащих, получивших звание «генерал-майор», все участвовали в АТО и имеют боевой опыт. Об этом 22 марта рассказал начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко (на фото), сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.

«Все офицеры, которые впервые получили воинские звания высшего офицерского состава, получили боевой опыт в АТО. В частности, генеральские звания получили 6 командиров боевых бригад. Среди них – генерал-лейтенант М. Забродский, генерал-лейтенант А. Грищенко, генерал-майор О. Микац, генерал-майор А. Павлюк, генерал-майор Ю. Содоль, генерал-майор А. Ковальчук. Двое из этих офицеров удостоены звания Героя Украины», – отметил Артеменко.

Он напомнил, что на сегодня в Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах Украины – 174 должности высшего офицерского состава, на которых проходят службу 111 генералов.

Соотношение должностей высшего офицерского состава (173 должности генералов) к общей численности личного состава Вооруженных сил Украины (250 тыс. человек) составляет 0, 07%, что соответствует международным показателям. В частности, в США такое соотношение составляет 0,06%, в Великобритании – 0,26%, в ФРГ – 0,09%.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о достаточном количестве человеческого ресурса для проведения весеннего призыва.

Читайте также: