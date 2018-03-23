Станица Луганская: Без работы, перспектив, под риском смены флагов. Новости

Станица Луганская (Луганская обл.) с августа 2014 года контролируется украинскими властями, но на примере этого освобожденного в ходе боевых действий населенного пункта видно, что может ожидать весь Донбасс, если украинские власти не задумаются о введении системы переходного правосудия. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал аналитик Центра документирования Украинской Хельсинской группы по правам человека Валерий Снегирев.
«Было бы хорошо, если бы принципы переходного правосудия уже действовали на примере конкретного населенного пункта. Я бы хотел рассказать, почему необходимо переходное правосудие на примере одного города. Но Станица Луганская – это даже не город, а поселок городского типа», – говорит он.
«До событий 2014 года там проживало всего 14 тыс. человек. Основным их занятием были теплицы, парники и ранние овощи в Россию и в Луганск, плюс – песок. Основное – это вахтовый метод где-то в России или в Луганске. Но подсобное хозяйство – это основа благополучия и основа производства. Сейчас ничего этого нет», – продолжил Снегирев.
«Население Станицы сократилось в 10-15 раз. Мы послали запрос, сколько населения в Станице, там на это обтекаемо ответили, что это составляет государственную, военную и стратегическую тайну. Но не забывайте, что сейчас Станица превратилась в большой логистический центр. Перед нами ярчайший пример, если не будет переходного правосудия, что ждет даже освобожденный Донбасс на протяжении 4-х лет, если не будет переходного правосудия», – рассказывает он.
По его словам, Станица Луганская звучит на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, в этом населенном пункте присутствуют международные наблюдатели и организации. «При этом в каждом доме прописано по 30-40 луганчан, которые переезжают [из "ЛНР"], чтобы получить социальные выплаты. Так называемые "переселенцы". Дальше – Станично-Луганский район, центром которого является Станица Луганская, в течение полугода вообще прекратил свою деятельность, только из-за того, что после "Минска-1" и до "Минска-2" была самая прямая угроза утраты Станицы Луганской», – говорит эксперт.
«Линия разграничения, кто Станицу помнит, проходит по этому знаменитому мосту, который единственный связывает оккупированную часть Луганщины с освобожденной частью. Если в Донецкой области 4 пункта въезда-выезда – в Луганской области – один, и тот – пешеходный. Здесь максимально сужены права граждан Украины, как на нашей, так и на оккупированной стороне. Самое простейшее – право на передвижение», – отмечает он.
По его словам, в Станице Луганской остались жить люди, которые обслуживают этот переход через линию разграничения. «Это целые бригады грузчиков. У них свое разделение труда: первые доносят или довозят до моста, вторые – уже через мост. На той стороны моста встречают их же земляки, которые по такой же системе работают», – сказал он.
«По данным Станично-Луганской администрации, у них 40% жилищного фонда разрушено. Как вы думаете, кого они в этом обвиняют?.. В Станице не работает суд, то есть право граждан Станично-Луганского района на правосудие подсудность передана аж на север области – в Беловодск. Проблема образования, проблема здравоохранения», – добавил эксперт.
Он также рассказал, что киевские музейщики столкнулись с еще одной проблемой, которая показала настроение населения Станицы Луганской: «В Станично-Луганском музее, который музей "Донского казачества", это бывшее здание СБУ, сейчас уже – в марте столкнулись с такой проблемой – они открывают выставку и станичане заявляют, что они повесят свой флаг "Донского казачества", не украинский».
«Станица находится не только в прямой видимости – на Змеиной горе или памятник князю Игорю, что более известно. Это предел дальности стрельбы даже из автомата, не говоря уже о снайперских винтовках, крупнокалиберных пулеметах. И вариант, если сейчас мы оставим все в таком же замороженном виде и только Северский Донец будет разделять эти две территории – оккупированную и неоккупированную, то мы получаем не просто раковую опухоль, а раковую опухоль с метастазами, что мы сейчас и наблюдаем», – подытожил правозащитник.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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