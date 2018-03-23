Можно еще песок с собой возить: В «ЛНР» дороги покрыты льдом (Фото). Новости

На неподконтрольной Луганщине дороги из-за сложных погодных условий и бездействия коммунальщиков местами покрыты льдом уже несколько дней. На некоторых участках, в частности, на спусках, собирается множество машин, которые часами не могут продолжить движение. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«22 марта под Красным Лучом (после переименования: Хрустальный – ред.), спуск на Николаевке, все стояли до 10:00, пока не посыпали», – пишет Антон.

Пользователи соцсетей предлагают возить с собой песок:

Сергей: «В среду перед Алчевском так все стояли»;

Вячеслав: «Ну норм ситуация. Год через год такая ***нь. Ну можно еще песок с собой возить»;

«Элэнэр»: «Хватит ныть! Герасим минтранс работает. Себе в карман, просто зима пришла нежданно! Вот примут программу развития ЛНР на 5 лет – по ней напишут, что надо чистить дороги регулярно, и начнется рай у нас на дорогах в ЛНР».

Также в соцсетях пишут, что алчевское направление начало функционировать 22 марта после 10:30: после того, как проехали и посыпали дорогу. При этом с 6:00 по дороге не могли проехать множество авто.

«Если ЛНР не может справиться со снегом, то с чем тогда вообще способна совладать», – пишут в одном из пабликов.

При этом местные жители пишут, что спуск – сложный, и на этом направлении страдали преимущественно грузовики, легковые авто проезжали:

Джон: «На этом спуске-подъеме в Михайловке и по сухому ДТП регулярно»;

Евгений: «Я норм тогда проехал тринашкой, а фуры, правда, стояли. Но легковушки ехали все, включая бусики и рейсовые автобусы»;

Анастасия: «На Ровеньки тоже стали ходить автобусы, вчера (21 марта – ред.) был полный ноль».

Читайте также: