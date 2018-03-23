На программу «Доступное жилье» будут добиваться увеличения финансирования. Новости

На программу «Доступное жилье» будут добиваться увеличения финансирования, для этого депутаты объединили свои усилия в одном законопроекте. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

«На этот год у нас предусмотрено законом о государственном бюджете 100 млн грн на реализацию этой программы. Этого хватит на 400-450 семей. Этих средств недостаточно. Наши бюджетные запросы составляли 1 млрд грн на эту программу», – говорит он.

«Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы 4 законопроекта о внесении изменений в закон о государственном бюджете. Они на этой неделе рассматривались в Комитете по вопросам строительства и ЖКХ. Принято решение депутатами тех фракций, которые их подавали, объединиться в один законопроект – Олега Недавы, и далее совместно двигать вопрос о выделении финансирования программы "Доступное жилье"», – продолжил Комнатный.

По его словам, очередь желающих принять участие в программе «Доступное жилье» формируется в пределах каждой области, но наибольшее их число сейчас в Киеве. «Мы наблюдаем большое количество желающих подать документы именно в Киевском региональном управлении – ежедневно от 30 до 50 семей сдают документы для участия в программе. Всего около 4,5 тыс. кандидатов для участия в программе подали документы», – сообщил он.

«С прошлого года Госмолодежьжилье ввело открытый электронный реестр для желающих принять участие в программе. После подачи документов гражданином сведения о нем вносятся в этот реестр – каждый через сайт Фонда может отследить свое место в очереди, состояние ее продвижения, состояние подписания договоров, их выполнение, оплату господдержки – абсолютно вся информация открыта», – добавил Комнатный.

Как сообщалось ранее, по получению кредита участниками программы «Доступное жилье» утвержденного порядка пока нет, но над ним работают. Кроме того, желающие принять участие в программе «Доступное жилье» смогут самостоятельно выбирать объект недвижимости на рынке после внесения изменений в механизм ее работы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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