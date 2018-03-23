Снова поборы: В «ДНР» обсуждают автострахование. Новости

Снова поборы: В «ДНР» обсуждают автострахование

ДН

23.03.18 12:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Александр Захаренко анонсировал принятие «закона» об автостраховании в ближайшее время. В частности, он сообщил, что «законопроект» разрабатывается. Это заявление неоднозначно восприняли в соцсетях.

Большинство жителей неподконтрольной Донетчины настроены не слишком оптимистично, говорят о том, что это – лишь новые поборы. Также говорят о том, что это не значит, что страховку действительно введут в ближайшее время:

  • Никанор: «Снова поборы...»;
  • Дима: «Напрягает слово "разрабатывается". "Машзавод" (в Горловке – ред.) вон, 4 года уже запускается. И "Стирол" каждую весну»;
  • Андрей: «Только обдирать. Дайте сначала работу и нормальную зарплату»;
  • Денис: «Кроме закона, должны быть, как минимум, и страховые компании. Или просто появятся шараш-монтаж конторы, с которых выплат в жизни не дождешься. А если они будут государственные, устанем по судам бегать, они и так завалены. И выплаты будут составлять максимум на ремонт номерного знака»;
  • Виталий: «Зона боевых действий – форс-мажор, и страховка действовать не будет, а деньги отдай»;
  • Вася: «Очередное обдиралово народа… Подождем чуток – и увидим, что еще и техосмотр введут, да в соцсетях напишут, что ввели по просьбе трудящихся! Республика-то народная».

При этом один человек все же встал на сторону «властей». «Давно пора», – написал «Фермер».

Напомним, Захарченко анонсировал в «ДНР» автострахование.

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