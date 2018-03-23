В МИД рассказали о «глазах и ушах» на Донбассе. Новости

Продолжение мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе очень важно для Украины, поскольку СММ ОБСЕ – это глаза и уши на Донбассе. Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, это стандартная процедура. Мандат миссии был принят еще в марте 2014 года. «Он не изменился. Это просто продлевается на год. Для нас это важно, потому что кто бы ни критиковал миссию, но она – это глаза и уши на Донбассе. Если бы их не было, мы вообще не имели бы понимания, что происходит на линии разграничения, на территории оккупированного Донбасса», – сказала Беца.

«По крайней мере, те отчеты, которые они нам посылают, дают картину происходящего, и мы очень ценим поддержку ОБСЕ. Очень важно, что она была продолжена», – добавила она.

В своем Twitter спикер МИД Украины отметила, что нужно обеспечить доступ СММ ОБСЕ на всю территорию неподконтрольного Донбасса. «Мандат SMM OSCE продлен – работаем дальше. Теперь должны заставить Россию и оккупационную администрацию предоставить допуск миссии ко всей территории оккупированного Донбасса», – написала она.

Напомним, мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года.

Источник: QHA

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