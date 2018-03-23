Луганской области выделили из 500 млн грн на восстановление инфраструктуры. Новости

На восстановление Луганской области из Государственного фонда регионального развития выделили 500 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 марта, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы выделили 500 млн грн на Луганщину, на восстановление. Тут нужно координировать работу с военно-гражданской администрацией, которая определяет направления использования этих ресурсов», – сказал он.

«Мы понимаем, что там есть очень много проблем, связанных в том числе с нападением Российской Федерации на Донбасс, которые нуждаются в большем финансировании, но полноценное финансирование может быть только тогда, когда мы начнем реинтегрировать и восстанавливать в целом Донбасс», – заявил Гройсман.

«Хочу подчеркнуть, что и Луганщина, и Донетчина – в поле зрения приоритетности восстановления той инфраструктуры, где это можно сделать в рамках наших финансовых возможностей», – добавил премьер-министр.