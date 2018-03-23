Правозащитники назвали четыре основы переходного правосудия для Донбасса. Новости

Правосудие переходного периода для Донбасса в период перехода от боевых действий к мирной жизни должно включать четыре основных направления, которые необходимо закрепить на законодательном уровне. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Бида.

«Первое – это гарантия справедливого суда для всех участников конфликта: как жертв, так и преступников. Второе – сатисфакция пострадавшим. Третье – это реформа законодательства, потому что так или иначе государство было не готово к таким изменениям. Четвертая часть – это так называемая гарантия неповторения», – говорит он.

«Весь комплекс этих событий реформ, сатисфакций – это большая группа мероприятий, которые дадут нам надежду на то, что в будущем такой конфликт у нас не повторится. Одно из направлений гарантии неповторения – это восстановление исторической справедливости, восстановление реальных фактов, которые происходили», – продолжил Бида.

Эксперт отметил, что это необходимо, чтобы избежать манипуляций политиками, в частности, количеством пострадавших от вооруженного конфликта. Кроме того, для возвращения и реинтеграции Донбасса необходимы гарантии справедливого суда.

«Я думаю, не будет секретом и то, что во время военного конфликта военные преступления совершаются с обеих сторон. Для того, чтобы было справедливое правосудие, мы должны все инциденты рассмотреть, изучить и наказать виновных. Поэтому в рамках правосудия переходного периода мы делаем небольшие обзорные истории о населенных пунктах, в которых происходили какие-то боевые действия», – рассказал он.

«По горячим следам это проще сделать, чем спустя десятилетия. Но всегда травмирующие события откладываются у людей – психологически, эмоционально, на уровне сопротивления организма. С этим нужно работать в любом случае. С этим могут работать психологи, историки, медики. Люди, которые пережили неприятные события, хотят восстановления справедливости, наказания виновных. Государство должно им обеспечить социальное сопровождение», – добавил правозащитник.

Как сообщалось ранее, с введением миротворческой миссии ООН на неподконтрольный Донбасс будет установлен режим переходного правосудия, через который проходили все страны, где шло урегулирование вооруженного конфликта. Кроме того, в период переходного правосудия на Донбассе будут работать комиссии правды.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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