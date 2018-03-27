На Луганщине планируют построить самую мощную в Украине солнечную электростанцию. Новости

На Луганщине запланировано строительство мощной солнечной электростанции. Об этом рассказал директор департамента внешних отношений, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности Луганской облгосадминистрации Денис Денищенко.

По его словам, лично руководитель области с помощью департамента и при участии правительства Канады ведет большой проект по строительству солнечной электростанции возле городов Рубежное и Лисичанск.

Рубежанский городской совет уже принял решение о выделении участка земли, на котором планируется построить электростанцию мощностью порядка 150 МВт. «Это очень мощная станция, одна из самых больших станций, которая, возможно, будет в Украине на это время», – отметил Денищенко.

На сегодняшний день, по его словам, уже имеются конкретные договоренности по этому проекту, однако нельзя сказать, что вопрос решен на все 100%. Стоимость реализации проекта – более 100 млн долл. «И эти деньги дают предприниматели из Канады, именно при поддержке правительства Канады», – сообщил чиновник.

Если переговоры завершатся успехом, и электростанция будет построена, то это станет огромной победой как для Луганщины, так и для всей Украины, считает Денищенко.

Текстовая версия подготовлена: РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам: «Трибун»

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