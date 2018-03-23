В «ДНР» «зарегистрировали» свыше 200 тыс. владельцев автотранспорта. Новости

В «Донецкой народной республике» продолжается обязательная «регистрация» автотранспорта, «республиканские документы» уже получили 212 тыс. автовладельцев. Об этом сегодня, 23 марта, сообщается в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что сейчас транспорт «регистрируют» шесть «МРЭО ГАИ МВД ДНР» – в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Шахтерске и Старобешево.

«Регистрировать» транспорт в «ДНР» начали с мая 2016 г. В этом году на «учет» в «республике» поставили более 58 тыс. транспортных средств. В 2017 году – 133 тыс. автомобилей. «С начала 2018 года автовладельцы зарегистрировали в подразделениях МРЭО ГАИ около 12 тыс. транспортных средств. Таким образом общее количество зарегистрированного автотранспорта превысило 212 тыс. транспортных средств», – говорится в сообщении «полиции».

«Регистрационные документы и номерные знаки транспортного средства, выданные регистрационными подразделениями Украины не изымаются. За исключением случаев переригистрации с одного владельца на другого», – заявили в «МВД ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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