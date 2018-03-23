Жители Донбасса по обе стороны линии разграничения получают помощь от МККК. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать гуманитарную и денежную помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», говорится в дайджесте МККК за февраль текущего года.

В частности, в феврале 2018 года:

более 18 тыс. человек получили продуктовые наборы (весом по 17 кг) с гречкой, рисом, макаронами, мукой, подсолнечным маслом, сахаром, консервированной говядиной и сардинами, чаем и дрожжами;

более 18 тыс. человек получили основные средства гигиены, в том числе мыло, стиральный порошок, шампунь;

915 домохозяйств получили по 2745 тонн угля;

42 домохозяйства получили 73 тонны древесных брикетов для отопления своих домов;

144 домохозяйства на подконтрольной украинскому правительству территории получили денежную помощь для улучшения жилищных условий в зимний период;

259 человек, проживающие в 9-ти социальных центрах, улучшили свои жилищные условия благодаря 732 наборам для теплоизоляции от МККК, состоящим из монтажной пены, малярного скотча и полиэтиленовой пленки;

180 пар обуви переданы детям в реабилитационных центрах и интернатах;

149 домохозяйств получили инструменты, семена и удобрения для восстановления своих хозяйств;

333 человека на подконтрольной украинскому правительству территории получили ежемесячную денежную помощь для обеспечения своих базовых потребностей;

12 семей, проживающих на подконтрольной правительству территории, чьи родственники были ранены или погибли в результате конфликта, получили денежную помощь.

Сотрудники МККК направляют усилия и на уменьшение уровня минной опасности. Так, в феврале 1110 предупредительных знаков, 21 рулон маркировочной ленты, 40 карточек с международными стандартами противоминной деятельности и материалы для их установки переданы профильным специалистам по обе стороны от линии соприкосновения.

Как сообщалось ранее, миссия Международного комитета Красного Креста в Украине по масштабам своей деятельности занимает 9-е место в мире.

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