На Донетчине выставили на продажу декоммунизированные памятники Ленину (Фото). Новости

В системе электронных закупок «Прозорро» на продажу выставлены 2 декоммунизированных памятника Ленину из Мариуполя (Донецкая обл.). Об этом говорится на сайте ProZorro.Продажи.
«У нас тут не просто металлолом, а целых 2 Ленина в одном лоте! Лот состоит аж из двух предметов – памятника Ленина из бронзы, весит 5,5 тыс. кг и второго Ленина – из черного металла, весом 100 кг», – говорится в сообщении ProZorro.Продажи в Facebook.
На сайте ProZorro.Продажи указано, что заказчиком является КП «Комбинат коммунальных предприятий», лот имеет общий вес 5,6 тыс. кг. В описании также указано, что один из памятников был ранее расположен по пр. Мира в Мариуполе, второй – в парке Петровского.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 апреля.
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