«За передачу секретных карт»: «Суд ЛНР» приговорил «разведчика» к 14 годам тюрьмы (Фото). Новости

«Военный суд ЛНР» сегодня, 23 марта, приговорил «командира взвода разведки республики» Александра Дивакова к 14 годам лишения свободы «за передачу секретных карт украинским военнослужащим, а также за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств». Об этом сказано в «обвинительном приговоре», передают местные интернет-ресурсы.

В «суде» рассказали, что Диваков до начала военного конфликта жил в Днепропетровской области, в 2014 году прибыл в «ЛНР», где «служил» в «народной милиции». Мужчина признан виновным в «незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов».

«Являясь иностранным гражданином, совершил передачу представителям иностранных организаций – СБУ и ВСУ – сведений, составляющих государственную тайну, а также передачу по заданию представителей иностранной разведки – СБУ и ВСУ – иных сведений для использования их против безопасности ЛНР», – указано в «приговоре».

«Суд» решил Александра Дивакова лишить свободы сроком на 14 лет.

Сам Диваков признал, что хранил оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, однако отказался признавать факт сотрудничества с ВСУ и СБУ.

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