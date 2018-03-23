МККК помогает людям на Донбассе восстанавливать поврежденное обстрелами жилье. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения в части обеспечения питьевой водой и в восстановлении жилья. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», говорится в дайджесте МККК за февраль текущего года.

В частности:

160 тонн сульфата алюминия для очистки воды доставлено основному предприятию по водоснабжению и водоотведению в Донецкой области и основному объекту по очистке воды в Луганской области;

5 населенных пунктов получили материалы для поддержки инфраструктуры водоснабжения, в частности химреагенты для обработки воды, необходимые материалы и оборудование.

Кроме того, более 180 человек воспользовались поддержкой МККК в виде трех резервуаров для воды емкостью 2 тыс. литров, переданных детскому оздоровительному центру, и электрических радиаторов, предоставленных центру регистрации и ночевки для бездомных.

Также МККК продолжает помогать людям восстанавливать поврежденное обстрелами жилье. В феврале 750 человек с обеих сторон от линии соприкосновения получили инструменты для рабочих бригад и строительные материалы для восстановления поврежденных домов, в том числе для срочного ремонта.

В Международном Комитете Красного Креста отмечают, что более 76 тыс. 500 человек посетили пункты обогрева Красного Креста с обеих сторон моста в Станице Луганской и получили помощь от волонтеров Красного Креста. Кроме того, более 55 тыс. человек посетили пункты обогрева, которые МККК обеспечил необходимыми материалами (горячими напитками, дровами, топливом для обогрева и т. д.).

Как сообщалось ранее, миссия Международного комитета Красного Креста в Украине по масштабам своей деятельности занимает 9-е место в мире.

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