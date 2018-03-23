Станица Луганская отражает проблемы и противоречия всего Донбасса, – эксперт. Новости

Заморозка конфликта на Донбассе и первые последствия уже видны на примере Станицы Луганской, расположенной в непосредственной близости к линии разграничения. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал аналитик Центра документирования Украинской Хельсинской группы по правам человека Валерий Снегирев.

«В Станице Луганской разрушенный мост с деревянным настилом. В Счастье – вполне приемлемый автомобильный мост, но он не работает. Северский Донец в Луганской области можно пересечь в трех местах – Станица Луганская, Счастье и в районе Трехизбенки. Два моста разрушены, в Счастье – есть», – говорит он.

«Станица – это клубок проблем и противоречий. Счастье было в числе первых освобождено, что позволило выйти нам на берег Северского Донца – это четвертая река в Европе и существенная водная преграда. В Станице мы получили не совсем патриотичное население», – сказал Снегирев.

По его мнению, Украине необходимо менять свое законодательство с учетом ведения боевых действий на Донбассе и разрабатывать систему переходного правосудия, хотя бы для освобожденных населенных пунктов.

«Наше законодательство – это законодательство мирного времени. Четыре года все регулируется подзаконными актами. Посмотрите на Станицу, как там освобожденная территория живет, как там очень настороженно относятся [к Украине], несмотря на 3,5 года восстановления украинской государственности. Они по-прежнему считают себя "донскими казаками"», – добавил аналитик.

Как сообщалось ранее, Станица Луганская (Луганская обл.) с августа 2014 года контролируется украинскими властями, но на примере этого освобожденного в ходе боевых действий населенного пункта видно, что может ожидать весь Донбасс, если украинские власти не задумаются о введении системы переходного правосудия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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