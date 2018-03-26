Украинцы понимают жителей неподконтрольного Донбасса и проблемы переселенцев, – аналитик. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе вызывает у большинства украинцев сочувствие и понимание причин, которые есть у оставшихся проживать в «ДНР» и «ЛНР» людей. Об этом, комментируя исследование о настроениях в обществе, проведенное социологами в декабре 2017 года, рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Подтверждение того, к чему мы пришли в своих исследованиях, это отношение к населению на неподконтрольных территориях. В 2017 году [исследование] показало, что нет какой-то ненависти, жесткого неприятия. Есть по большей части понимание либо сочувствие», – говорит она.

«Понимание того, что люди оказались в своем большинстве заложниками каких-то факторов либо материальной несостоятельности для того, чтобы выехать с неподконтрольных территорий, потому что сейчас уже понятно, что государство не может ничего обеспечить людям, которые согласны там оставить все и переехать сюда, они будут предоставлены сами себе», – продолжила Золкина.

По ее словам, на сегодняшний день желающих переехать из «ДНР» и «ЛНР» не так много, как в начале боевых действий. «Немногие готовы это сделать в нынешней ситуации. Тогда были военные действия, люди бежали. Сейчас они в своем большинстве смирились и продолжают тихо, мирно и молча просто жить на тех территориях», – отмечает аналитик.

Она добавила, что исследование показало также готовность общества к реинтеграции Донбасса. «Важно было, что нет готовности строить стену, не было готовности как-то изолировать тотально те территории. Была готовность поддержать какие-то шаги со стороны государства для гуманитарных, социальных – горизонтальных связей с людьми на неподконтрольной территории», – рассказала эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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