Украинцы стали спокойнее относиться к войне на Донбассе, – аналитик. Новости

Украинское общество и СМИ стали меньше уделять внимания проблемам Донбасса, даже к сводкам с фронта люди уже не относятся, как к трагедии, хотя война продолжается. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Мало говорим, потому что нет такой динамики конфликта, как была в 2015 и 2016 годах. С одной стороны, ситуация на фронте относительно стабилизировалась, линия разграничения не двигается, к сводкам АТО – сколько у нас раненых и убитых, к сожалению, со временем, это факт – общество начинает относиться более спокойно, как к статистике, а не как к ежедневным трагедиям», – говорит она.

«Практически весь 2017 год прошел под флагом относительного спокойствия на Западе в плане их попыток склонить Украину и Россию к каким-то реальным договоренностям. В середине 2016 года стало очевидно, что Украина не пойдет на те уступки, которые от нее требует РФ по Минским соглашениям», – продолжает Золкина.

По ее мнению, Россия не была готова и до сих пор не готова урезать список этих требований к Украине. «И мы оказались в той ситуации, когда Запад пытался-пытался как-то Украину склонить, например, к принятию закона о выборах [на Донбассе]. Украина на это не пошла – это хорошо, но на этом закончились в принципе все существенные попытки как-то сдвинуться с мертвой точки», – отмечает аналитик.

«История с миротворцами, может быть она и не будет реализована никогда, мы не знаем. Но хорошо, что ее вывели на уровень серьезного обсуждения. В 2016 году это казалось вообще чем-то из разряда фантастики. Сейчас хотя бы это обсуждается в высоких кабинетах и на международных площадках. Эта история имеет место, но она не зажигает внимание общества. В комплексе мы стали спокойнее относиться к тому, что происходит на Донбассе, и это плохо», – считает она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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