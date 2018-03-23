Без компромиссов: Война на Донбассе может стать долгосрочным конфликтом. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе имеет все шансы превратиться в долгосрочный, потому что украинское общество не готово к тем компромиссам, которые ему навязывает Российская Федерация в политической части Минских соглашений. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Донбасс – это среднесрочный конфликт, который имеет все шансы стать долгосрочным по своей перспективе, учитывая то, что среднесрочный – это 5-7 лет, а у нас уже прошло 4 года. Какого-то намека на то, что у нас в этом или следующем году какие-то подвижки будут, пока что нет», – говорит она.

«Общество привыкает, что есть, как есть. Это не апатия, но смирились. В этом много рисков, потому что можно на этом фоне, во-первых, возобновить какие-то манипуляции с тем, на какие компромиссы Украине стоит пойти. То, что было живым нервом 2 года назад, уже таковым не является», – продолжает Золкина.

В качестве примера она привела исследование, которое проводил фонд «Демократические инициативы» в конце 2017 года. «Там нет ничего, что бы поменялось за последние несколько месяца. Один из главных выводов – это то, что украинцы по-прежнему не готовы к ключевым предлагаемым Россией и содержащимся в "Минске" компромиссам – выборы, какая-то всецелая амнистия, формирование правоохранительных органов, судов и прокуратуры исключительно из местных представителей "ЛНР" и "ДНР", а не из общих или "привезенных"», – сказала она.

«Не готовы украинцы к тому, чтобы вносились изменения в Конституцию с внедрением какого-то особого или отдельного статуса для ныне оккупированных территорий. Не готовы к другому статусу русского языка. Не готовы, чтобы у этих территорий были особые отношения экономически и политически с Российской Федерацией», – добавила эксперт.

Аналитик также сообщила, что количество людей, которые считают подобные компромиссы неприемлемыми варьируется от 48% до 65%. «Разнос разный. Больше всего не готовы к выборам на условиях России, "ЛНР" и "ДНР". И не готовы к всеохватывающей амнистии. Население понимает, что если мы говорим о выборах на условиях России, то это то, что прописано непосредственно в "Минске"», – отмечает Золкина.

«Вся политическая часть "Минска" несет больше плюсов Российской Федерации. В этом вся проблема этих договоренностей. Ответственность за военную эскалацию несут обе стороны, за прекращение огня, отвод вооружения и прочее; за гуманитарную – обе стороны, а за болезненные политические шаги – несет ответственность украинская сторона», – рассказала эксперт.

Как сообщалось ранее, по мнению социологов, украинское общество и СМИ стали меньше уделять внимания проблемам Донбасса, даже к сводкам с фронта люди уже не относятся, как к трагедии, хотя война продолжается.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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