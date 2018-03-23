«Глава ДНР» Александр Захарченко пообещал, что часть учебных заведений будут переведены на обязательное ношение школьной формы уже с 1 сентября. Об этом он сказал вчера, 22 марта, во время своей «прямой линии».

«Считаю, что введение школьной формы оправданно и необходимо, во-первых, это дисциплинирует и преподавателей, и учеников. Это процесс долгий, к сожалению, сейчас делаем дизайн, он практически готов. На сегоняшний момент, я разговаривал с министром обращования недавно, по подсчетам, для того чтобы все наши ученики надели форму в первй раз, необходимо порядка 52 миллионов, этот вопрос мы обсуждали во время рабочей встречи с министром образования и науки, и я министру пообещал, что в первый раз форму для детей покупает государство. Мы выделим эти 52 миллиона на приобретение шольной формы, В дальнейшем родители будут самостоятельно приобретать... Ценовая политика, сколько будет стоить форма, обсуждается, но она будет доступной, в первую очередь», – пообещал Захарченко.

«Надеюсь, что к 1 сентября, пускай, не все, но какие-то учебные заведения на школьную форму перейдут», – сказал он.

Ранее сообщалось, что «член комитета народного совета ДНР по образованию, науке и культуре» Анастасия Селиванова считает, что введение в «ДНР» обязательной школьной формы нарушает права детей и родителей.

Напомним, в начале августа 2017 года «глава ДНР» Александр Захарченко заявил о том, что подписан «указ» о введении до 2019 года обязательной школьной формы установленного образца во всех учебных заведениях на территории «Донецкой народной республики».

А 28 августа «первый замминистра образования и науки» Михаил Кушаков заявил, что введение школьной формы в учебных заведениях пока носит рекомендательный характер.

Введение обязательной школьной формы имеет много противников среди родителей. Возражения родителей вызваны финансовым аспектом. Один комплект стоит от 1750 до 3500 руб. (от 764 до 1528 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 29.08.17). Зимой ребенку необходимо как минимум два комплекта школьной формы. А если учесть тот факт, что в семье не один ребенок, а двое или трое, то покупка школьной формы существенно скажется на бюджете семьи.

В июне 2017 года «и.о. министра труда и социальной политики ДНР» Лариса Толстыкина заверила, что средняя заработная плата в «ДНР» составляет 9592 руб. (4189 грн).

Текстовая версия: РПД «Донецкие новости»