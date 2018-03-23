В «ДНР» заявили, что «Vodafone Украина» должен им 800 миллионов. Новости

«Министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев считает, что украинский мобильный оператор Vodafone должен зарегистрироваться в «ДНР». Об этом он сказал в интервью местным интернет-ресурсам.
«По недоплаченным суммам – там порядка 800 миллионов рублей. Это деньги, которые за этот период не были оплачены, прямых налоговых обязательств. А из выплат налогов формируются и зарплаты бюджетников – то, что называется государственными обязательствами. Конкретно по «Vodafone»: если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился – он приходит в министерство доходов и сборов, регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии», – сказал министр.
При этом он отметил, что, если оплата будет произведена, оператор включится и будет работать дальше. «Если оплаты у Vodafone нет, то, ребята, извините, я как налоговый залог реализую все это тому, кто это купит. Будет это "Феникс" или кто-то другой – мне все равно», – уточнил Тимофеев.
Он также добавил, что приглашает зарегитсрироваться других операторв, которые не настроены враждебно к «ДНР». «По сумме налоговых обязательств эти деньги я все равно получу в бюджет республики. По поводу других операторов – это не касается только операторов, это касается, в принципе, любого бизнеса – если лица или связанные с ними лица не воевали против ДНР лично, не финансировали батальоны, не финансировали ВСУ, не имеют враждебного настроения по отношению к республике – пожалуйста, заходят, регистрируются. Сотовые операторы или какие-либо другие регистрируются в установленном порядком режиме и начинают свою финансово-хозяйственную деятельность. У нас нет никаких ограничений ни для кого, кроме тех, кого я уже перечислил выше», - сказал он.
Ранее сообщалось, что 14 марта появилась обнадеживающая информация о том, что на состоявшейся встрече Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о восстановлении мобильной связи оператора Vodafone на неконтролируемой Украиной территории Донецкой области.
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