В «ДНР» заявили о непременном слиянии с «ЛНР». Новости

Если раньше «ЛНР» и «ДНР» имели разное законодательство, то сейчас «республики» подошли к той черте, когда надо выровнять правила игры для бизнеса. Об этом заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев в интервью местным интернет-ресурсам.

«...главами двух государств были инициированы мероприятия по созданию единого пространства двух территорий, чтобы бизнес Луганска и Донецка не был в каких-то фрагментах более приоритетным для развития. Эти условия должны быть одинаковыми. Сейчас наводится порядок», – сказал Тимофеев.

По его словам, первый этап подразумевает выравнивание пошлин, ставок, всего остального, что есть между «республиками», и в целом – это определение правил игры, чтобы всем было понятно.

«Вторая фаза – здесь идет наведение порядка. Допустим, для производителей Луганска, когда они везут продукты в ДНР, нет никаких дополнительных сборов. Точно такие же правила, когда продукты едут из ДНР в Луганск. Это – фрагмент оформления и дополнительных сборов для товаров третьей стороны, которые идут транзитом через Луганск или Донецк. Эти товары попадают под определенные нормы, именно эти нормы и выравниваются. Сейчас просто выравниваются ставки, пошлины и все остальное, чтобы товары из третьих стран не заходили в обход», – сказал Тимофеев.

Отвечая на вопрос относительно перспектив объединения «ДНР» и «ЛНР», он сказал, что «в перспективе, я думаю, это не то, что может, а случится. Когда – это вопрос не ко мне. Поживем – увидим».