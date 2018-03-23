Между Донецком и Макеевкой пробки: обыскивают транспорт (Фото). Новости

Сегодня, 23 марта, на дороге из Донецка в Макеевку образовалась большая пробка. Как сообщают местные жители в социальных сетях, представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) с оружием в руках проверяют документы у пассажиров общественного транспорта и обыскивают машины.
«Наемники шмонают все машины подряд. На Мотеле и Чайкинском кольце. Люди уже час стоят. До террор часа 1:15. Успеют ли?» – говорится в сообщении.
Также отмечается, что люди по нескольку часов уже стоят в пробке.
Пользователи обсуждают ситуацию:
- Денис: «Технику, наверное, опять гонят. Часто в последнее время наблюдаю, как на кольце в сторону Харцызска стоит большая колонная фур с заклеенными номерами. Наверное, из той же серии»;
- Алена: «Проверка документов (паспорта, прописки)»;
- Ольга: «В сторону Донецка машины едут, а в сторону Макеевки в 2 ряда "пробка"»;
- Витя: «Я ехал там, все машины досматривают и проверяют паспорта»;
- Илья: «На Мотеле и на Чайкинском в обе стороны»;
- Ольга: «Проверяют документы. У кого нет с собой документов, подтверждающих личность, в райотдел забирают»;
- Наталья: «Знакомый час стоит в этой пробке... Что за нах....»;
- Ольга: «Зашел военный в автобус и у всех документы проверял. Сказал, что паспортный режим никто не отменял, и что у всех должен паспорт при себе быть. Бред. В 2014 не проверяли, а сейчас вдруг решили»;
- Степан: «Каждую пятницу, субботу и воскресенье такие "качели". Ловят мифические ДРГ которые ездят по Макшоссе на гражданских авто с винницкими или волынскими номерами и с львовской пропиской».
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