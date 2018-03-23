Между Донецком и Макеевкой пробки: обыскивают транспорт (Фото). Новости

Сегодня, 23 марта, на дороге из Донецка в Макеевку образовалась большая пробка. Как сообщают местные жители в социальных сетях, представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) с оружием в руках проверяют документы у пассажиров общественного транспорта и обыскивают машины.

«Наемники шмонают все машины подряд. На Мотеле и Чайкинском кольце. Люди уже час стоят. До террор часа 1:15. Успеют ли?» – говорится в сообщении.

Также отмечается, что люди по нескольку часов уже стоят в пробке.

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