В «ДНР» опять пропал «Феникс»: Нет ни в Донецке, ни в Макеевке – нигде (Фото). Новости

Вторую неделю жители Донецка не могут приобрести стартовые пакеты местного мобильного оператора «Феникс» в отделениях «Почты Донбасса», которые являются официальными точками продаж sim-карт оператора. Об этом дончане сообщают в социальных сетях вечером 23 марта.

«Люди!!! Ну, плиз, скажите, где реально купить "Феникс". Полгорода объехала – голяк((( Родители без связи вообще. На почте нет... уже 2 недели как(((», – взывает дончанка Катерина.

Валера: «Нет пакетов в Донецке, ждем»;

Артем: «На Главпочтамте не было, а на бульваре Пушкина – очередь на улице была пару часов назад)»;

Алла: «Сегодня звонила на горячую линию почты по тел. 450, сказали, что нигде нет пакетов, завезут вторник-среду во все отделения почт».

Действительно, сайт «Почты Донбасса» 23 марта сообщал, что стартовых пакетов нет ни в одном отделении почты в Донецке:

Правда, по словам горожан, по завышенным ценам (на почте sim-карты продают по цене от 120 руб., что составляет 55 грн по местному курсу) можно еще найти стартовые пакеты не в официальных точках продаж, например, в единичных магазинчиках города, а также у спекулянтов:

Том: «Есть пакеты в магазинчиках разных. Просто нужно знать места»;

Альбина: «В понедельник покупала в магазине на остановке "Студгородок" в ТЦ "Форум", там почти всегда есть пакеты. Цена – 140 руб. (65 грн, – прим.)»;

Татьяна: «В Донецке – министерство связи, 20 этаж»;

Елена: «300 рублей (138 грн) и за сутки парень достает все официально! Кому нужно – пишите в личку, дам номер»;

Дмитрий: «У перекупщиков на рынках узнайте. Но там цена будет тройная! Я брал за 500 руб. (230 грн)»;

Александр: «Пока нигде нет по Донецку пакетов, даже там, где на почте проплачено. Только по секрету, не говорите Захарченко, он-то знает, что у нас коррупцию победили! P.S.: Есть красивые номера по 1000 руб. (461 грн)».

Еще есть стартовые пакеты в офисах «Феникса», но – дорогие по цене, да и те по предварительному заказу:

Яна: «Вчера заказывала на центральном офисе "Феникса" (район "Северный"), сегодня забрала. Стоимость – 600 руб. (277 грн), номер придумываешь сам (удобно, можно старый [номер МТС] оставить, но тогда только первые цифры поменять). Очередь – до 10 человек».

Также жители обмениваются информацией, в каких неподконтрольных Украине городах Донетчины нет очереди за «Фениксом», при этом отдельные подчеркивают – очередей нет, потому что и стартовых пакетов нет:

Катюша: «В Ясиноватой есть, очереди нет»;

Антон: «В Докучаевсе нету очереди»;

Руслан: «Потрать 35 руб. (16 грн) на билет, приедь в пгт Старобешево и найди тут почту. Тут и очереди нет и все по красоте»;

Елена: «У нас в Макеевке есть пакеты "Феникс", очередь не большая – человек 5»;

«Кики»: «Говорят, и в Еленовке очереди нет, но симок тоже там нет. По данным "Почта Донбасса", по Донецку и области симок нигде нет, только в Старобешево».

И действительно, на сайте «Почты Донбасса» по состоянию на 23 марта ни в Докучаевске, ни в Енакиево, ни в Ясиноватой, ни в одном отделении почты в Макеевке, ни в Еленовке и в иных населенных пунктах sim-карт нет. Как нет их и в пгт Старобешево.

Естественно, дискуссия перешла в обсуждение качества связи «Феникса»:

Рома: «Наличие "Феникса" не гарантирует связь)))»;

Александр: «Да прям, связь стала на порядок лучше. Кто не доволен – бегайте по мостам и кустам ловите Водафон».

«"Феникс" – странный предмет, он вроде есть, а его что-то нет», – подводит черту обсуждению Алексей.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

16 января «министр связи ДНР» Виктор Яценко убеждал жителей, что для нормализации связи «Феникс» ему нужен месяц. Связь действительно улучшилась, но не в обещанном качестве: и в феврале, и в марте жители констатировали перебои и часто просто отсутствие сигнала «Феникса».

Также вопреки обещаниям «министра связи» до сих пор не удалось обеспечить жителей необходимыми стартовыми пакетами – за sim-картами «Феникса» в феврале все еще отмечались огромные очереди в почтовых отделениях Донецка, а если людей перед входом единицы – значит, стартовые пакеты просто не завезли. В ответ на нехватку стартовых пакетов Яценко винит завод по их производству в Московской области, который не справляется с нагрузками.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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