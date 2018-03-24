Цены заоблачные: Как в Мариуполе дорожают продукты перед Пасхой (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в преддверии праздника Пасхи цены на продукты стремительно растут. Больше всего дорожают яйца и мясо. В целом праздничный стол в этом году обойдется жителям на 25% дороже, чем в минувшем.

Собирать Пасхальную корзину с каждым годом становится все сложнее, ведь по прогнозам экспертов Ассоциации поставщиков торговых сетей в 2018 году праздничный стол обойдется на 25% дороже, чем в 2017 году. Из наиболее популярных продуктов дорожают мясные блюда. Да и могут ли себе позволить мариупольцы мясо, цена которого постоянно растет.

Несмотря на то, что до праздника еще больше двух недель, жители Мариуполя уже присматриваются к ценникам на продукты для праздничного стола.

По словам продавца Натальи, мясо себе люди не могут позволить купить, потому что его цена от 120 до 140 грн за кг. «Единственное, что хорошо берут – это ребро, грудинку по 85 грн», – говорит Наталья.

Фото: скриншот видео

Продавщица уверяет, что перед Пасхальными праздниками цены на мясо не вырастут, однако покупатели в этом не уверены. Как отметила одна из покупательниц Елена, уже сейчас все стремительно дорожает. «Мясник мне говорит, что с пятницы цены на мясо поднимутся на 30-40%», – делится Елена.

По ее словам, некоторые продукты к Пасхе она приобретает заранее, поскольку перед праздниками цены на них будут «заоблачными».

Возле киосков с куриными яйцами, также, образуются очереди желающих приобрести одно из главных составляющих Пасхальной корзины. Жители уверены, что в ближайшее время цены будут расти, поэтому запасаться продуктами нужно уже сейчас. По мнению покупателей, цена за десяток яиц в 27 – 28 грн – это дорого.

Фото: скриншот видео

«Цены уже повысились на яйца. До этого я брала такие меленькие по 16,5 грн», – говорит одна из покупательниц.

В целом, сейчас на рынках города цена на сливочное масло колеблется от 78 до 159 грн за килограмм. Копченые колбасы обойдутся от 62 до 110 грн. Яйца от 23 до 32 грн за десяток.

Если сравнить цены на некоторые продукты питания с 2015 годом, можно увидеть значительный рост. Лидером в подорожании оказалось молоко, цена которого возросла более чем в 2 раза. Немного отстают – яйца. И, как ни удивительно, на третьем месте – мясо, которое с 2015 года подорожало в среднем на 68 грн за килограмм.

По материалам видеосюжета ТК «Мариупольское ТВ». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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