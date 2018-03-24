Ситуация в пунктах пропуска утром 24 марта. Новости

Сегодня утром, 24 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы Украина, вчера через КПВВ последовало 41500 человек и 5500 транспортных средств.

«Майорск» – 9360 человек и 1075 транспортных средств;

«Марьинка» – 10620 человек и 1870 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7890 человек и 1450 транспортных средств;

«Гнутово» – 4730 человек и 1070 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8970 человек.

Сегодня утром 24 марта на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 20/50;

«Марьинка» – 40/35;

«Новотроицкое» – 20/10;

«Гнутово» – 60/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Наталья «8:13. Сейчас на Каргиле очередь немного на мост заходит. Получается, около 100 машин»;

Марина: «8:53. Со стороны Украины на 9.30 (мск) по Донецк 26 машин, пеших – человек 70».

КПВВ «Новотроицкое»:

Black: «8:16. В сторону Мариуполя на Еленовке машин очень много (за поворотом). Заехали на проверку только один раз к этому времени»;

Администратор: «8:17. Новотроицкое в сторону Донецка прошли за 40 мин. В обратную сторону сразу на проверку. На 0 украинском около 200 пешеходов»;

Администратор: «9:01. Еленовка в Донецк машин 50-70. Со стороны Донецка на Еленовке почти до поворота. Еленовка в Донецк основная очередь машин 80. Еленовка из Донецка на проверке стоит сразу 3 автобуса».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «9:11. В Донецк: Пищевик 30 машин +10 льготных».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.