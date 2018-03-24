Ситуация в пунктах пропуска днем 24 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Анастасия: «11:23. Пешая очередь большая, примерно человек 400. Двигается медленно».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «11:17. На Каргиле в сторону Курахово на 9:00 (мск.) льгота 48 общая 150, где-то на мосту аж»;

Татьяна: «12:39. Донецк – Курахово: автоочередь очень большая, порядка 150 основная и более 50 всяких других (не очень хочется называть их льготниками). Движение почти никакое, за четыре часа продвинулись машин на двадцать, как то так, грустно».

КПВВ «Новотроицкое»:

Наталья: «14:20. На Еленовке – жесть, простояли 5 часов, продвинулись только на 150 м, вернулись назад, едут только льгота и суперльгота».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «13:41. В 10.30 по Киеву Пищевик 40 машин на бугор + 15 льготы. Пропускали медленно. На Марик за ежами почти до поворота основная и льгота до подъема. Октябрь в рабочем порядке».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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