Школьники в «ЛНР» будут носить шевроны. Новости

В «ЛНР» приняли решение о введении с нового учебного года для всех школьников элементов школьной формы и шевронов. Об этом сообщила «заместитель председателя родительского совета ЛНР» Татьяна Онищенко, пишут местные интернет-ресурсы.

«Элементы школьной формы и шевроны будут введены с начала учебного года. На данный момент идет подготовка к пошиву изделий на швейных предприятиях, разрабатывается механизм заказа и пошива формы на всех территориях республики», – сказала Онищенко.

По ее словам, также участники «родительского совета ЛНР» в настоящее время рассматривают вопрос внедрения в образовательных учреждениях «ЛНР» единой модели детско-юношеского самоуправления.

Ранее сообщалось, что около 60 учебных учреждений «ЛНР» планируют внедрить раздельно-параллельное обучение мальчиков и девочек.