Украли все... И ручку от двери: готель «Европа» в Донецке разворован (Фото). Новости

Построенный к Евро-2012 в Донецке четырехзвездочный отель «Европа», который в 2013 году перешел под управление Reikartz Hotel Management и начал позиционироваться как бизнес-отель «Reikartz Донецк Европа», в период «ДНР» был разграблен. Об этом на своей странице в Facebook пишет дончанин Александр Болотин.
«Конец "Европы"
(Печальный пост)
Когда то были здесь софиты
И шторы в окнах здесь были
Передовые неофиты
Украли всё... И ручку от двери...», – написал Болотин.
В комментариях к посту дончане спорят, нужно ли показывать такие неприглядные моменты.
- Сергей: «Если учесть, что оно стало таким после обстрела, когда куча людей погибли, стоявших в очереди за гумкой, возникает вопрос, на ... такое постить?»;
- Александр: «А война вот такая вот не черно-белая. И обстрел был, и погибшие были, и гостиницу кто-то размародерил. Повторюсь, правда должна быть правдой, какой бы она ни была. А выборочная правда – это уже пропаганда»;
- Сергей: «Когда ее размародерили?»;
- Александр: «После обстрела. Я все понимаю, но с козырька спереть софиты – это ж надо лестницу, леса... Там метра 4, 5 высота...»;
- Стас: Там и фонтанчик работал.. то не "европе", то нам пистец»;
- Сергей: Кстати там еще и обалденный осетр по-московски был и раки сумашедшие...».
А так готель выглядел до 2014 года.
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