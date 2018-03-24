Украли все... И ручку от двери: готель «Европа» в Донецке разворован (Фото). Новости

Построенный к Евро-2012 в Донецке четырехзвездочный отель «Европа», который в 2013 году перешел под управление Reikartz Hotel Management и начал позиционироваться как бизнес-отель «Reikartz Донецк Европа», в период «ДНР» был разграблен. Об этом на своей странице в Facebook пишет дончанин Александр Болотин.

«Конец "Европы"

(Печальный пост)

Когда то были здесь софиты

И шторы в окнах здесь были

Передовые неофиты

Украли всё... И ручку от двери...», – написал Болотин.

В комментариях к посту дончане спорят, нужно ли показывать такие неприглядные моменты.

Сергей: « »;

Александр: « – »;

« »;

« – »;

Стас: »;

».

А так готель выглядел до 2014 года.