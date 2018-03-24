На Донбассе погиб военнослужащий. Новости

Сегодня, 24 марта, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся на линии разграничения, из-за неострожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий, еще один ранен. Об этом сообщает штаб АТО.

«В одной из бригад, которая выполняет задание на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения, несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.