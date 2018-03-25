Ситуация в пунктах пропуска утром 25 марта. Новости

Сегодня утром, 25 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы Украины, вчера через КПВВ последовало 38600 человек и более 5000 транспортных средств:

«Майорск» – 8970 человек и 1017 транспортных средств;

«Марьинка» – 9770 человек и 1675 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7536 человек и 1376 транспортных средств;

«Гнутово» – 3896 человек и 939 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8479 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 10/40;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 0/40;

«Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:10. На 07:00 на Каргиле в сторону Курахово за мостом сразу заканчивается»;

Антонио: «9:03. Приехал вчера из Курахово. В очередь к ДНР БП подъехали в 14:30, очередь была около 300 метров. Пост проехали в 20:30. В очереди говорят, что такой бардак начался с четверга, При чем на Еленовке ситуация не лучше, очень медленно пропускают в обе стороны (за исключением суперльготы). В сторону Украины на ДНР БП оставалось на ночевку около 15 автомобилей»;

Наталья: «9:11. Сейчас на Каргиле очередь уже до ЖД моста»..

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «7:13. Еленовка на Мариуполь очередь до 4-го биотуалета»;

Гена: «8:43. На Еленовке на Волноваху очередь машин уже за автостанцией. На Перлыне 10 машин, сразу запускают. Пеших на Волноваху пока очень мало, на один межблокпостовый автобус насобирали».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.