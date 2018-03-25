Ситуация в пунктах пропуска утром 25 марта. Новости

Сегодня утром, 25 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Госпогранслужбы Украины, вчера через КПВВ последовало 38600 человек и более 5000 транспортных средств:
- «Майорск» – 8970 человек и 1017 транспортных средств;
- «Марьинка» – 9770 человек и 1675 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 7536 человек и 1376 транспортных средств;
- «Гнутово» – 3896 человек и 939 транспортных средств;
- «Станица Луганская» - 8479 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 10/40;
- «Марьинка» – 0/40;
- «Новотроицкое» – 0/40;
- «Гнутово» – 30/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «8:10. На 07:00 на Каргиле в сторону Курахово за мостом сразу заканчивается»;
- Антонио: «9:03. Приехал вчера из Курахово. В очередь к ДНР БП подъехали в 14:30, очередь была около 300 метров. Пост проехали в 20:30. В очереди говорят, что такой бардак начался с четверга, При чем на Еленовке ситуация не лучше, очень медленно пропускают в обе стороны (за исключением суперльготы). В сторону Украины на ДНР БП оставалось на ночевку около 15 автомобилей»;
- Наталья: «9:11. Сейчас на Каргиле очередь уже до ЖД моста»..
КПВВ «Новотроицкое»:
- Александр: «7:13. Еленовка на Мариуполь очередь до 4-го биотуалета»;
- Гена: «8:43. На Еленовке на Волноваху очередь машин уже за автостанцией. На Перлыне 10 машин, сразу запускают. Пеших на Волноваху пока очень мало, на один межблокпостовый автобус насобирали».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
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