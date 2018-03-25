Ситуация в пунктах пропуска утром 25 марта. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 25 марта

ДН

25.03.18 09:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 25 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы Украины, вчера через КПВВ последовало 38600 человек и более 5000 транспортных средств:

  • «Майорск» –  8970 человек и 1017 транспортных средств;
  • «Марьинка» –  9770 человек и 1675 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» –  7536 человек и 1376 транспортных средств;
  • «Гнутово» –  3896 человек и 939 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» - 8479 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» –  10/40; 
  • «Марьинка» –  0/40; 
  • «Новотроицкое» –  0/40; 
  • «Гнутово» –  30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Администратор: «8:10. На 07:00 на Каргиле в сторону Курахово за мостом сразу заканчивается»;
  • Антонио: «9:03. Приехал вчера из Курахово. В очередь к ДНР БП подъехали в 14:30, очередь была около 300 метров. Пост проехали в 20:30. В очереди говорят, что такой бардак начался с четверга, При чем на Еленовке ситуация не лучше, очень медленно пропускают в обе стороны (за исключением суперльготы). В сторону Украины на ДНР БП оставалось на ночевку около 15 автомобилей»;
  • Наталья: «9:11. Сейчас на Каргиле очередь уже до ЖД моста»..

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Александр: «7:13. Еленовка на Мариуполь очередь до 4-го биотуалета»;
  • Гена: «8:43. На Еленовке на Волноваху очередь машин уже за автостанцией. На Перлыне 10 машин, сразу запускают. Пеших на Волноваху пока очень мало, на один межблокпостовый автобус насобирали».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

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