Донецк сегодня: Жизнь и смерть «Красной шапочки» (Фото). Новости

В феврале 1968 года распахнул свои двери новый кинотеатр Донецка «Красная шапочка». Расположился он в сквере им. М. Горького в удобном и уютном месте. Здание кинотеатра выглядело очень оригинально и необычно для того времени. Стекло, бетон, пластик, некоторый минимализм и несколько космические мотивы. Для детского кинотеатра это было то, что нужно.

Зрительный зал был рассчитан на 390 мест, а в фойе по радиусу фризом была выложена мозаика по сюжетам популярных детских сказок. Это было уникальное панно, так как в его создании использовались натуральные цветные камни.

В 70-е и 80-е годы «Красная шапочка» стала самым любимым кинотеатром у донецких ребят, да и у молодежи. И несколько поколений дончан были завсегдатаями этого заведения. Здесь продавали вкусное мороженое. Зооуголок с говорящими попугаями тоже притягивал к себе внимание.

Но сказка закончилась в один миг. В начале 90-х годов прошлого столетия здание было продано, с тех пор собственник неоднократно менялся, как и менялся формат заведения. С окончанием в 2006 году строительства центрального в Донецке храма – Свято-Преображенского кафедрального собора – «Красная шапочка» оказалась затертой на задворках уже бывшего сквера им. Горького.

В 2012 году городские власти пытались вернуть в собственность города здание кинотеатра, но собственник отказался его продавать. «Фондом государственного имущества в нарушение закона о продаже зрелищных учреждений этот объект был продан в 90-е годы, а затем энное количество раз перепродан другим собственникам. Мы пытались, предлагали последнему собственнику, чтобы он нам продал этот объект назад в городскую коммунальную собственность. К сожалению, мы не договорились. Не сошлись в цене», – говорил тогда Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, уточнив, что речь шла о сумме свыше двух миллионов гривен.

В планах горсовета было восстановить кинотеатр, проведя реконструкцию, но не сложилось.

С некоторого времени кинотеатр просто стоял закрытым. А в марте 2014-го вандалы, пользуясь смутными временами, полностью разгромили помещение. Неизвестные, разбив пластиковое окно, проникли внутрь, вынесли металл и некоторые ценные вещи. Это было началом окончательного конца «Красной шапочки». Она стала пристанищем бомжей, несколько раз там случался пожар.

Еще в 2015 году, несмотря на разгром и запустение, мозаичное панно было в целости и сохранности.

В 2018-м в помещении уже царит полная разруха. Мозаика, простоявшая почти 50 лет, почти полностью осыпалась. Как осыпалась и надежда на восстановление и возрождение кинотеатра нашего детства. Сегодня можно сказать, что «Красная шапочка» скончалась. И смерть ее была довольно мучительной.

Как сейчас выглядит данное знаковое для многих дончан место – в фотографиях «Донецких новостей»:

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