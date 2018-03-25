Ситуация в пунктах пропуска днем 25 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Роман: «11:12. Час назад – пеших человек сто, авто очередь – общая около 80-ти, льгота – около 50. Это из Никитовки в сторону Артемовска».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «13:19. На днр беспредел полный, все возмущаются, но ничего не делается, чтобы навести порядок. Зарабатывают не плохо. Хоть туалеты нормальные поставили».

КПВВ «Новотроицкое»:

Галина: 12:35. Из Донецка в Еленовке очередь заканчивается за церковью. Движения практически нет»;

Гена: «13:21. Еленовка – очередь машин на Волноваху по-прежнему за автостанцией, люди разворачиваются и едут на Гнутово. Новотроицк пустой, Перлына практически тоже. Пеших мало – автобус подошел – загрузились – поехали».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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