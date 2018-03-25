Жилье для переселенцев: Что предлагает социальный отель на Харьковщине (Фото). Новости

В Лозовой (Харьковская обл.) под временное жилье для переселенцев отремонтировали почти целый этаж в здании, где находится коммунальное предприятие «ЖУК». Помещение оборудовано как общежитие. Об этом рассказал директор КП «ЖУК» Вячеслав Ткаченко.

По его словам, социальный отель рассчитан на 51 человека. «Для этого он обеспечен 51 кроватью, 51 стулом, столами для обеда и шкафами», – сказал он.

Ремонт сделали за счет спонсоров. Городская власть профинансировала покупку мебели.

Здесь располагаются комнаты на 2, 3 и 5 жителей. Есть две общие кухни, санузлы и комната для стирки.

Комнаты должны были выдавать переселенцам без жилья, но решили общежитию дать статус социальной гостиницы. «Социальный отель для того, чтобы упростить систему заселения, отселения. Сталкивались с ситуацией – людям предоставляли электрообогреватели, электроплиты, постель. Они это прихватывали с собой и исчезали. Или где-то продавали. Такие случаи были не единичны. Поэтому, для предотвращения этого, все-таки решили сделать такой социальный отель. Мы не первые в этом направлении. В Харькове есть такой социальный отель», – сообщил Вячеслав Ткаченко.

Он отметил, здесь переселенцы будут жить до тех пор, пока будут платить за коммунальные услуги.

Социальная гостиница находится на 5 этаже в доме №17 в микрорайоне 1.

Селиться в отремонтированные комнаты люди начнут с 1 апреля. «На сегодня социальный отель уже полностью укомплектован жителями. Сейчас эти люди снимают жилье, проживают пока еще кто какую имеет возможность. Но все они ждут жилье в этом социальном отеле», – рассказал директор КП.

По материалам видеосюжета «ТРК Сигма». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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