В «ДНР» озвучили реальные цены на квартиры в Донецке, и кто их покупает. Новости

Сегодня купить 1-комнатную квартиру в Донецке можно за 4 тыс. долл. США. По такой цене выставляют на продажу жилье в прифронтовых районах: Кировском, Петровском, Киевском, Куйбышевском. Как правило, это квартиры без ремонта, за те же «квадраты», но уже облагороженные, придется заплатить на 2-4 тыс. долл. дороже. Об этом в интервью местной газете рассказал адвокат «коллегии юристов Донбасса (ДНР)» Павел Косован.

«Цены по сравнению с довоенными снизились, причем очень сильно. Так, сейчас за 2-комнатную квартиру в Донецке просят 15-16 тыс. долл. Конечно, это усредненная цена, потому что стоимость напрямую зависит от срочности продажи, планировки, состояния жилья и ближайшей инфраструктуры. Например, мне известен случай, когда в Киевском районе удобно расположенную трехкомнатную квартиру с неплохим ремонтом и бытовой техникой продали за 17 тыс. долларов», – рассказал Косован.

Согласно реальным запросам продавцов, средние цены на квартиры в Донецке («хрущевки», в жилом состоянии) следующие:

1-комнатные – 9 800 долл.;

2-комнатные – 14 500 долл.;

3-комнатные – 16 000 долл.

Самые дорогие однушки – традиционно в центре. За крупногабаритную квартиру в новострое общей площадью порядка 50 кв. м нынче просят 30-32 тыс. долл.. Самое дорогое предложение, которое сейчас есть на вторичном рынке, –- 25 тыс. долл. за 1-комнатную «сталинку» с «полным фаршем», то есть мебелью и техникой.

«Как и до войны по ценам на жилье лидирует Ворошиловский район, хотя я бы не сказал, что разрыв очень большой. На второе место после Ворошиловки сейчас вышел Буденновский район, в частности, микрорайоны Цветочный и Донской. Поскольку они "тихие", туда произошел отток жителей из обстреливаемых зон. Спрос на жилье вырос, а с ним поднялись и цены», – отмечает Косован.

Правда, тут нужно быть внимательным, особенно покупая квартиры в новостроях. Не все из выстроенных до войны высоток были сданы в эксплуатацию, а без этого получить разрешительные документы на жилье невозможно. «В моей практике был случай, когда люди, решившие купить жилье в новострое, столкнулись с проблемой: им отказали в выдаче техпаспорта. Причина – дом не был сдан в эксплуатацию. Так что я советую тем, кто намерен обзавестить квартирой в новострое, обязательно обращать внимание на этот момент», – говорит Павел Косован.

По его словам, отсутствие такого заключения делает невозможной регистрацию права собственности на недвижимость.

На вопрос, кто покупает сегодня жилье, риэлторы отвечают: состоятельные дончане и россияне. И те, и другие рассматривают приобретение недвижимости как выгодное вложение средств, поскольку, видимо, уверены, что рынок начнет расти, и нынешние вложения окупятся сторицей.

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