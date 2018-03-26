Самый большой карандаш и фотокамера из вытрезвителя: В Донецке работает музей фототехники (Фото). Новости

В Донецке с 2008 года действует Музей фотожурналистики и фототехники, который этим июлем будет отмечать 10-летие. Об этом в интервью местной газете рассказал создатель и руководитель музея, донецкий фотограф Александр Витков.

Он настаивает, что музей был и остается единственным в мире. «Существует множество музеев, посвященных либо фотографии, либо фототехнике, либо какому-то фотохудожнику. Но нет ни одного музея именно фотожурналистики, тем более такого, где она представлена так широко – во всех аспектах и ипостасях. У нас, по сути, сразу несколько музеев в одном: здесь представлены и известные фотографы, и фотоаппаратура, и различные аксессуары, и даже диктофоны и авторучки. Плюс к этому в музее огромный архив негативов и большая коллекция книг», – пояснил Витков.

Он уточнил, что музей создавался для того, чтобы сохранить историю фотожурналистики донецкого края, который в прошлом веке славился своими фотокорреспондентами и фотохудожниками, но теперь их имена почти забыты.

«На сегодняшний день у нас уже около 800 фотоаппаратов разных марок и модификаций. Кроме этого, есть множество разнообразных аксессуаров к ним – объективов, вспышек, бленд, светофильтров, футляров и тому подобного. Удалось собрать и большое количество экспонометров, в том числе, и немецкий 1937 года выпуска. Также имеется солидная коллекция образцов пленок, фотобумаги и реактивов. В музее стоит и действующая фотолаборатория, в которой можно проявить пленку и отпечатать фотографии», – продолжил фотограф.

Александр Витков перечислил наиболее ценные фотоаппараты, имеющиеся в экспозиции:

немецкие камеры середины 20-х годов ХХ века, в т.ч. фотоаппарат компании Zeiss Ikon, который был популярен у солдат Вермахта во время Второй мировой войны;

одна из самых старых советских камер – первый массовый отечественный фотоаппарат «Фотокор-1», который выпускался с 1930 года. Еще есть аппараты тоже с выдвижным мехом «Турист» и «Москва», выпускавшиеся в 30-е – 40-е годы XX века;

редкий панорамный фотоаппарат Токарева, прототип которого разработал Федор Токарев, знаменитый конструктор стрелкового оружия, в том числе пистолета ТТ. Объектив этой камеры создавался для спецслужб и обладал уникальными характеристиками. Говорят, что технология его создания до сих пор засекречена;

дежурная фотокамера МВД СССР, которую музею подарили из вытрезвителя Киевского района Донецка;

в музее представлены целые линейки аппаратов Polaroid, «Киев», «ФЭД», «Смена». Из линейки «Киева» наибольший интерес вызывает миниатюрный «шпионский» аппарат «Киев-Вега».

Среди других экзотических экспонатов – фоторужье и камера для подводной съемки, почти все кинокамеры, выпускаемые в СССР.

Из аксессуаров в музее представлены: огромная коллекция шариковых ручек, которыми пользовались фотокорреспонденты и журналисты. Рядом с ней – самый большой на Донбассе карандаш, выпущенный Славянской карандашной фабрикой.

Широко представлены советские диктофоны, в том числе одни из первых, а также личные вещи именитых фотографов.

«У нас хранится, наверное, самый большой по размеру и самый тяжелый фотоальбом ручной работы, который весит около 12 килограммов. Он посвящен пребыванию донецкой делегации в английском городе-побратиме Шеффилде. Его в 70-е годы подарил Донецку мэр Шеффилда. Но самое главное наше богатство – архив, насчитывающий 200 тыс. только черно-белых негативов, не считая цветных пленок и цифровых кадров!.. Постепенно мы их сканируем и оцифровываем», – рассказал основатель музей.

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