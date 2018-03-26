В «ДНР» хотят рассматривать «преступления» за 15 дней. Новости

В новом варианте «уголовного кодекса ДНР» предусмотрено сокращении сроков «расследования» и разрешения «уголовного дела». Об этом в интервью местной газете рассказал один из авторов нового «законопроекта» глава «комитета народного совета ДНР по уголовному и административному законодательству» Алексей Жигулин.

«Проектом УПК предусмотрена возможность проведения предварительного расследования ряда преступлений в сокращенной форме. Это т.н. сокращенное следствие, которое оканчивается в срок, не превышающий 15 суток», – сказал он.

По словам Жигулина, также в проекте «УПК» закреплено «право» проводить ряд «процессуальных действий» в ходе «дознания» (проверки по сообщению или заявлению о «преступлении») до возбуждения «уголовного дела», что сейчас в «республике» возможно только в процессе «расследования».

Следующая особенность – право «подозреваемого» заключить «досудебное соглашение» о сотрудничестве.

Также в «ДНР» хотят внедрить институт присяжных заседателей. «Судебное рассмотрение с участием коллегии присяжных заседателей возможно при наличии двух условий. Во-первых, рассмотрение дела об особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, либо в виде пожизненного лишения свободы, или же смертной казни. Во-вторых, необходимо соответствующее ходатайство самого обвиняемого», – заключил Жигулин.

Как ранее сообщал Жигулин, в «УК ДНР» высшей мерой наказания является смертная казнь, уже вынесено несколько таких «приговоров». Однако сейчас в «республике» отсутствует порядок исполнения такого «наказания».

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