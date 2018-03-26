В «ДНР»: При покупке-продаже квартиры придется дополнительно заплатить до 20% от сделки. Новости

Развитие рынка недвижимости в неподконтрольном украинской власти Донецке тормозят два фактора – внешний и внутренний. Об этом в интервью местной газете рассказал адвокат «коллегии юристов Донбасса (ДНР)» Павел Косован.

Основной внешней причиной являются военные действия. Все понимают: в таких условиях риск потерять деньги слишком велик. Ведь в результате обстрела в любой момент можно вмиг лишиться вновь приобретенной собственности или потерять в цене из-за ее повреждения.

Косован также отметил, что помимо внешних, рост рынка недвижимости сдерживают и внутренние факторы. Один из них – проволочки с оформлением документов.

«Люди не готовы ждать по полгода получения того же техпаспорта. Да, сейчас открылось "единое окно", ускорившее процесс получения документов, однако полностью это проблему не решило. Срок выдачи бумаг хоть и сократился, но по-прежнему остается довольно продолжительным – два-три месяца. Кроме того, не все дончане еще знают о существовании Единого регистрационного центра и продолжают напрямую обращаться в БТИ и регистрационную палату, где приходится выстаивать огромные очереди. Жизнь идет своим чередом: люди получают наследство, дарят недвижимость, продают ее. Процесс идет постоянно, а государственные органы с этим наплывом не справляются», – сообщил Косован.

Решение данной проблемы он видит во введении платной услуги быстрого оформления документов. На вырученные деньги БТИ (бюро технической инвентаризации) и «регистрационная палата» могли бы нанять дополнительный персонал, что значительно ускорило бы выдачу бумаг и уменьшило очереди.

Есть и другая причина, по которой рынок недвижимости демонстрирует сегодня низкую динамику развития. В «ДНР» установлены новые нормы расчета «налога» на недвижимость. До войны участники сделки платили налог с суммы, которую сами же и указывали в договоре купли-продажи. Чтобы уменьшить расходы, они сознательно занижали ее размер. Продавец и покупатель оказывались в выигрыше, чего нельзя сказать о государстве. Теперь же в «ДНР» «налог» рассчитывается исходя из рыночной стоимости жилья.

Косован привел пример. При покупке квартиры стоимостью в 1 млн руб. (17 700 долл. США), если продавец – «резидент республики» (человек, зарегистрированный в «ДНР»), покупатель заплатит 5% «налога» от рыночной стоимости, то есть 50 тыс. руб. (89 долл. США). Если продавец не «резидент ДНР», то покупателю придется оплатить 10% «налога», то есть 100 тыс. руб. А это существенно удорожает покупку.

Добавьте к этому еще комиссию риэлторов, которые берут за свои услуги не менее 1 тыс. долл. США, и окончательная сумма на 10-20% превысит первоначальную.

В этой связи риэлторы предлагают пересмотреть ставку «налога», хотя бы на то время, пока ситуация в «ДНР» окончательно не стабилизируется.

По мнению экспертов, при нынешнем положении дел рынок недвижимости в «ДНР» будет расти. Медленно, постепенно, без значительного повышения ставок, но все-таки расти. Основные тенденции останутся прежними. Вследствие низкой покупательской способности и высокой степени рисков спрос на дешевое жилье по-прежнему будет более высоким, чем на дорогие квартиры. Хотя предложений о продаже жилья высокого ценового сегмента станет больше, поскольку выехавшие на подконтрольную Украине территорию собственники таких квартир с ростом цен на жилье будут стараться его реализовать.

Напомним, ранее Павел Косован озвучил действующие цены на квартиры в Донецке.

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