Миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, – Гримчак. Новости

Миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, если на это будет получено принципиальное согласие Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Гримчак.
«Как только это решение будет принципиально получено от Российской Федерации, я думаю, что до конца года это можно сделать. Преимущество в том, что мы закончим "горячую фазу" войны. Преимущество в том, что мы вернем свои территории, где будут наши законы, наша власть, наши флаги и Украина избавится от АТО», – говорит он.
«Особых минусов я не вижу, кроме тех, на чем Российская Федерация каким-то образом может настаивать, но мы за 4 года войны уже давно не очень обращаем внимание на то, что она говорит. У нас есть свои интересы, и я думаю, что мы их будем отстаивать и дальше», – продолжил Гримчак.
Замминистра МинВОТ уверен, что Россия выполнит Минские договоренности, где прописан и особый статус Донбасса. «Она согласится на те особенности местного самоуправления, которые уже были прописаны в Минских соглашениях, которые являются частью решения Совета Безопасности ООН, за которые голосовала в том числе и Российская Федерация. Это закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"», – отмечает он.
По его мнению, когда Россия подписывала Минские соглашения, они не знали, что законодательные инициативы по Донбассу есть и в других законах Украины относительно местного самоуправления. «Никаких особых статусов у нас не будет в том виде, как нас устрашают. Никакого федерализма не будет, "ЛНР-ДНР", согласно Минским соглашениям, ликвидируются. Останутся только особенности местного самоуправления, которые сейчас имеют все субъекты местного самоуправления по всей территории Украины», – добавил Гримчак.
Он также заявил, что, пытаясь опередить Украину в подаче резолюции о миротворческой миссии ООН на Донбассе, Россия своей резолюцией подтвердила всему миру, что миротворцы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей будут.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»
Читайте также:
- Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины, – Тука
- Временные администрации и особый статус Донбасса: Военный эксперт о планах Путина
- Россия подтвердила в ООН, что миротворцы на Донбассе будут, – Гримчак
- Украинцы сдержанно относятся к идее введения временной администрации ООН на Донбасс – опрос
- Климкин рассказал, когда Украина предложит Совбезу ООН проект по миротворцам
- В вопросе миротворцев на Донбассе есть прогресс в технической части, – мнение
- Европа вместе с США ожидают ответа Путина по миротворцам на Донбассе, – политолог
- Россия не дает предложений по миротворческой миссии на Донбассе, – Волкер
- План Путина по миротворцам на Донбассе мог стать ловушкой, – Расмуссен
- США сигнализируют России миротворцами на Донбассе, – военный эксперт
- Миротворцы на Донбассе под вопросом: Украина юридически не признает факт войны
- Новый виток войны на Донбассе еще будет, – журналист
- Путин не пойдет на компромиссы по Донбассу: Война на уровне геополитики
Комментарии