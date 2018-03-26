Миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, – Гримчак. Новости

Миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, – Гримчак

26.03.18 11:16dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, если на это будет получено принципиальное согласие Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Как только это решение будет принципиально получено от Российской Федерации, я думаю, что до конца года это можно сделать. Преимущество в том, что мы закончим "горячую фазу" войны. Преимущество в том, что мы вернем свои территории, где будут наши законы, наша власть, наши флаги и Украина избавится от АТО», – говорит он.

«Особых минусов я не вижу, кроме тех, на чем Российская Федерация каким-то образом может настаивать, но мы за 4 года войны уже давно не очень обращаем внимание на то, что она говорит. У нас есть свои интересы, и я думаю, что мы их будем отстаивать и дальше», – продолжил Гримчак.

Замминистра МинВОТ уверен, что Россия выполнит Минские договоренности, где прописан и особый статус Донбасса. «Она согласится на те особенности местного самоуправления, которые уже были прописаны в Минских соглашениях, которые являются частью решения Совета Безопасности ООН, за которые голосовала в том числе и Российская Федерация. Это закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"», – отмечает он.

По его мнению, когда Россия подписывала Минские соглашения, они не знали, что законодательные инициативы по Донбассу есть и в других законах Украины относительно местного самоуправления. «Никаких особых статусов у нас не будет в том виде, как нас устрашают. Никакого федерализма не будет, "ЛНР-ДНР", согласно Минским соглашениям, ликвидируются. Останутся только особенности местного самоуправления, которые сейчас имеют все субъекты местного самоуправления по всей территории Украины», – добавил Гримчак.

Он также заявил, что, пытаясь опередить Украину в подаче резолюции о миротворческой миссии ООН на Донбассе, Россия своей резолюцией подтвердила всему миру, что миротворцы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей будут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

Читайте также:

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...