Миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, – Гримчак. Новости

Миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, если на это будет получено принципиальное согласие Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Как только это решение будет принципиально получено от Российской Федерации, я думаю, что до конца года это можно сделать. Преимущество в том, что мы закончим "горячую фазу" войны. Преимущество в том, что мы вернем свои территории, где будут наши законы, наша власть, наши флаги и Украина избавится от АТО», – говорит он.

«Особых минусов я не вижу, кроме тех, на чем Российская Федерация каким-то образом может настаивать, но мы за 4 года войны уже давно не очень обращаем внимание на то, что она говорит. У нас есть свои интересы, и я думаю, что мы их будем отстаивать и дальше», – продолжил Гримчак.

Замминистра МинВОТ уверен, что Россия выполнит Минские договоренности, где прописан и особый статус Донбасса. «Она согласится на те особенности местного самоуправления, которые уже были прописаны в Минских соглашениях, которые являются частью решения Совета Безопасности ООН, за которые голосовала в том числе и Российская Федерация. Это закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"», – отмечает он.

По его мнению, когда Россия подписывала Минские соглашения, они не знали, что законодательные инициативы по Донбассу есть и в других законах Украины относительно местного самоуправления. «Никаких особых статусов у нас не будет в том виде, как нас устрашают. Никакого федерализма не будет, "ЛНР-ДНР", согласно Минским соглашениям, ликвидируются. Останутся только особенности местного самоуправления, которые сейчас имеют все субъекты местного самоуправления по всей территории Украины», – добавил Гримчак.

Он также заявил, что, пытаясь опередить Украину в подаче резолюции о миротворческой миссии ООН на Донбассе, Россия своей резолюцией подтвердила всему миру, что миротворцы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей будут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

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