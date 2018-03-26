Законность омбудсмена сомнительна и подрывает ситуацию с правами человека в Украине, – Лутковская. Политика

Новоизбранный омбудсмен Украины Людмила Денисова является представителем одной из доминирующих политических сил в парламенте, а процедура ее избрания была незаконной. Об этом в эфире телеканала «Zik» рассказала экс-уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская.

«Этого надо бояться украинскому обществу. Самая большая проблема, которая сегодня существует с этой должностью, это то, что под нее сразу подложили несколько бомб, и неизвестно, какая из них рванет и в какой момент», – говорит она.

«Бомба в части сроков избрания, потому что срок для этой тройки кандидатов на должность, которую выиграла госпожа Денисова, закончился 6 июня 2017 года. Соответственно, возникает вопрос, с точки зрения сроков, предусмотренных специальным законом об Уполномоченном, насколько это было законно», – продолжила Лутковская.

По ее словам, сомнительна и процедура избрания нового омбудсмена в Украине. «Несмотря на то, что прошли сроки, тройка [кандидатов] не была обновлена, но в середине процесса решили сменить правила игры. И путем внесения изменений в закон о Конституционном суде в регламент изменили правила избрания омбудсмена, при этом немного "забыв", что есть еще специальный закон, в котором другая процедура», – отмечает она.

«В результате, согласно регламенту Верховной Рады, должны были избирать открытой процедурой кнопками по залу, а в соответствии специальному закону об Уполномоченном – это должны были быть бюллетени, которые должны были кидать в урны депутаты», – рассказала Лутковская.

«Это закладывает основания для оспаривания. Это закладывает основания для изменения статуса этой институции с точки зрения оценки ООН, потому что мир и все организации следили за этим процессом. Это закладывает определенную проблему в части объективности омбудсмена – насколько омбудсмен, который имеет под собой такие бомбы, может быть объективным и независимым. Кроме того, объективный тест – когда замыкается вся вертикаль юстиции в руках одной политической силы», – подытожила экс-омбудсмен.

Как сообщалось ранее, 15 марта в Верховной Раде Украины путем открытого голосования была избрана омбудсменом Людмила Денисова. Она рассказала депутатам, на каких вопросах намерена сконцентрировать внимание на должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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