Особый статус может прекратить войну на Донбассе, – военный эксперт. Новости

Особый статус может прекратить войну на Донбассе, но это будет означать фактически федерализацию Украины по прописанным условиям Минских договоренностей. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Войну это может прекратить, но о территориальной целостности можно будет забыть. Это федерализация страны, если мы придаем [Донбассу] особый статус. Кстати, она записана в Минских договоренностях, именно придание особого статуса», – говорит он.

«Это будет означать, что мы в лучшем случае останемся в политической орбите Кремля, в худшем случае – в перспективе станем субъектом Российской Федерации. Это абсолютно неприемлемый вариант для нас», – продолжил Жданов.

По его мнению, придание особого статуса территориям Донецкой и Луганской областей – это то же самое, что федерализация Украины. «Мы получим еще две широких автономии в составе Украины с правом вето на решение вопросов. Два субъекта будут нам определять, что нам можно, а что нельзя», – считает эксперт.

«Если мы разбираем механизм миротворческой миссии, то после ввода войск и разоружения всех сторон и прекращения огня действительно вводятся временные международные администрации, которые берут на себя роль местных советов и обеспечивают подготовку населения, инфраструктуры для проведения выборов по законам той страны, в которой проводится эта операция. Если говорим о Донбассе – значит по законам и Конституции Украины», – добавил Жданов.

«Когда эти временные администрации и комиссия ООН примут решение, что население готово к проведению выборов, что общественное мнение сформировано, тогда после проведения выборов начинается второй этап – постепенная передача полномочий от временной администрации местным избранным советам», – сказал он.

Военный эксперт также считает, что введение временных международных администраций на Донбассе вполне реализуемый сценарий при выполнении ряда условий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

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