Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины, – Тука. Новости

Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины, но не только его. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука, комментируя информацию американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

«О том, что такая ситуация возможна, я могу допустить. Как обычно, дьявол кроется в деталях. Нужно очень внимательно следить за теми предложениями, которые будут поступать от России или со стороны российских сателлитов из числа европейских стран. Есть несколько примеров использования миротворческих миссий или переходных администраций. Далеко не всегда они оказались удачными», – говорит он.

По его словам, украинское правительство, в частности МинВОТ, сейчас рассматривает вопрос создания временных администраций на Донбассе при введении миротворцев на неподконтрольные территории. «В министерстве была большая презентация австрийского посла, который был полноправным представителем ООН в Боснии и Герцеговине. Он руководил этим процессом именно на той территории», – сообщил он.

«Но есть негативный пример использования этой миссии. Например, в Косово, когда эта миссия не смогла удержать ситуацию: продолжались этнические чистки, большое количество погибших людей, которое значительно превышает наши показатели. Поэтому появилось такое псевдо-образование под названием "Косово"», – добавил Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: