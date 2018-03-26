Россия подтвердила в ООН, что миротворцы на Донбассе будут, – Гримчак. Новости

Пытаясь опередить Украину в подаче резолюции о миротворческой миссии ООН на Донбассе, Россия своей резолюцией подтвердила всему миру, что миротворцы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей будут. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Гримчак.
«Поддержка отдельных районов Донецкой и Луганской областей становится практически неподъемным для Российской Федерации и фактически ведет к ликвидации их валютных и других резервов», – говорит он.
«Позиция Российской Федерации с 2015 года после того, как впервые президент Украины Петр Порошенко предложил миротворческую миссию, претерпела ряд изменений. Сначала они на опережение нашей украинской резолюции в Совете Безопасности ООН внесли свою резолюции, которой фактически открыли тему о том, что можно разместить миротворцев в ОРДЛО*», – продолжает Гримчак.
По его мнению, украинская резолюция по миротворцам на Донбассе тоже это предусматривала, но Россия сработала на опережение. «И их на этом поймали – раз вы согласны на миротворческую миссию, давайте работать дальше. Потом на протяжении осени прошлого года и в начале этого года ситуация менялась. Сначала они сказали, что готовы разместить миротворческую миссию только для охраны миссии ООН, потом они согласились, что эта миссия может быть на всей территории с выходом на границу», – отмечает он.
«Босния, Герцеговина или Косово. Я думаю, что наиболее близкий вариант – это Восточная Славония, где была миротворческая миссия, которая разоружила боевиков, обеспечила мирную передачу Восточной Славонии в состав Хорватии и восстановление там суверенитета Хорватии», – добавил Гримчак.
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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