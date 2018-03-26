Временные администрации и особый статус Донбасса: Военный эксперт о планах Путина. Новости

Ведение временных международных администраций на Донбассе вполне реализуемый сценарий при выполнении ряда условий. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«В условиях боевых действий об этом речи быть не может, но в условиях принятия изменений в Конституцию Украины с приданием особого статуса этим территориям – это вполне реализуемо с точки зрения Москвы», – говорит он.

По его словам, для передачи неподконтрольного Донбасса под международный контроль есть еще один вариант. «Это введение миротворческой миссии, но для этого нужно решение Совета Безопасности ООН о предоставлении нам войск ООН и мандата на проведение миротворческой операции на этих территориях. В зависимости от условий мандата это вполне реализуемая вещь, даже при том, что РФ является постоянным членом ООН и имеет право вето на решение Совбеза, есть пути и способы, как ее можно этого вето лишить», – сказал Жданов.

Он также считает, что президент России Владимир Путин может всерьез рассматривать создание временной международной администрации на Донбассе, как это было в Боснии и Герцеговине или в Косово. «Конечно же, может. Путин – политик, он ищет пути и способы достижения целей, которые он поставил перед собой, что мы наблюдаем уже 4-й год. Там, где он нарывается на неприятности, он ищет новые пути. Это вполне возможно», – отмечает эксперт.

«Пока нас отвлекают такими спектаклями с Савченко, которые устраивают наши спецслужбы, в Верховной Раде есть пакет изменений в Конституцию Украины, и он там тихонечко обсуждается. Если он пройдет пакетом, и мы придадим особый статус Донбассу, тогда вооруженное противостояние потеряет смысл, Россия прекратит обстрелы. Тогда можно на определенный период вводить временную международную администрацию для проведения там местных выборов и т. д., но уже под защитой Конституции Украины», – добавил Жданов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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