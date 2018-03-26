От мечты к реальности: Переселенка из Луганска открыла детский центр развития. Новости

В Старобельске (Луганская обл.) переселенка из Луганска Екатерина Никитина осуществила свою давнюю мечту – работать с детьми. Благодаря своему упорству и целеустремленности женщине удалось открыть детский центр развития – первое подобное заведение в городе.
Екатерина Никитина с мужем и дочерью переехала в Старобельск из Луганска сразу после начала боевых действий на Донбассе. За 3,5 года изучила историю города, но признается, что полноценной горожанкой себя пока не чувствует. «Абсолютно два разных города с абсолютно разным ритмом жизни. Здесь люди не торопятся никуда, не спешат, жизнь идет плавно и очень размеренно. Впечатление, что время остановилось… Еще старобельчанкой себя не чувствую», – говорит она.
«Сложнее было то, что нас вырвали из определенной среды. Был какой-то круг знакомых, были какие-то интересы. Когда мы сюда переехали, не было ни друзей, ни знакомых», – вспоминает женщина.
После адаптации бывший экономист основала в Старобельске детский центр развития. «Хотелось куда-то ходить с ребенком, посещать какие-то занятия, но Старобельск оказался маленьким городом и ничего, куда можно было бы повести ребенка, не было на тот момент», – делится она идеей создания собственного бизнеса.
Она подала заявку на грант и победила. Выиграла 40 тыс. грн на собственный бизнес. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я решила, что сидеть и ждать, что что-то произойдет и мне кто-то что-то даст, нет смысла. Нужно самой пробовать. Наверное, все-таки мысль материальна, в меня поверили другие и дали денежные средства на осуществление своей мечты», – добавляет Екатерина.
На выигранную сумму гранта она закупила необходимые принадлежности и арендовала комнату под центр развития, куда теперь каждый день приходят заниматься дети. Сейчас здесь занимаются около 20 детей разного возраста.
Екатерина не только директор центра, она также работает с дошкольниками по собственной методике и сделанным собственными руками материалам. «Развиваем логическое мышление, постоянно что-то сортируем, перебираем – по цвету, по форме. Чем лучше развита детская моторика, чем лучше развиты детские пальчики и руки, тем лучше будет развита детская речь», – говорит она.
Возвращаться в Луганск Екатерина Никитина не планирует, но в планах – расширение деятельности. «За это время, пока нас там нет, все как-то поменялось. Все-таки хочется будущего для своего ребенка», – отмечает женщина.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»
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