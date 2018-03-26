Жители Донецка обсуждают, зачем им нужно носить с собой паспорт. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке местные жители вынуждены постоянно с собой носить паспорт. Данный нюанс они обсуждают в соцсетях.

По их словам, если «полиция» решит проверить документы, и паспорта у человека при себе не окажется, его могут «задержать» на 72 часа:

Юлия: «У нас вообще-то паспортный контроль… На территории ДНР действуют законы военного времени. По этим законам все граждане и гости ДНР обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт). В противном случае, уполномоченные органы имеют право задержать лицо, не имеющее таких документов, на определенный срок (72 часа) для выяснения личности»;

Александр: «На счет отвезти в горотдел – они имеют право, до установления личности, до 72 часов вроде бы»;

Геннадий: «Здесь в 2014-15 гг. от мясокомбината до Ханжоновкки раза 3-4 паспорт проверяли».

Обязательное ношение документов некоторые дончане связывают с выявлением возможных «диверсантов». Впрочем, другие в этом сомневаются:

Дмитрий: «Вы живете в военном времени. Кто вы такой без паспорта – возможно, диверсант. Я 4 года ношу паспорт и не ною. В кармане лежит, не мешает»;

Юлия: «Не знаю, где прописано, но, когда все началось, ввели контроль. А иначе как доказать, что ты не на разведке»;

Аня: «А как по паспорту можно определить, что ты не в разведке?».

Пишут и о том, что паспорт после многочисленных проверок приходит в негодность:

Артур: «А потом паспорт становится похожим на тряпку...»;

Юлия: «Если вы будете ходить без паспорта, то есть вариант, что похожим на тряпку можете стать вы (ирония, но не шутка)».

В этой связи, как вариант, дончане рекомендуют носить с собой копию документа. «Не обязательно таскать с собой паспорт, достаточно будет снять ксерокопию паспорта, заверить ее у нотариуса, и она будет иметь юридическую силу, как сам оригинал паспорта, будете ее везде с собой брать, и предъявлять ее, а не паспорт», – пишет Валентина.

Также жители Донецка сетуют на беззаконие в «республике»:

Александр: «У нас нет паспортного контроля, но у нас так же нет закона в принципе. Так что военным пофиг, есть такой закон или нет, захотел – забрал. На 72 ч. Но, зная нашу республику, то могут вообще потерять [паспорт]»;

Гарик: «Просто человек с оружием думает, что он царь и бог, и доказывать бесполезно»;

Ирина: «Вы что, еще не привыкли, что у нас полное беззаконие? Вопрос риторический, можно не отвечать».

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