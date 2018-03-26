«Бесплатная» медицина в «ДНР»: Жители Донецка озвучили цены на МРТ. Новости

В неподконтрольном Донецке цена на МРТ (магнитно-резонансную томографию) стартует от 1500 руб. (694 грн по местному курсу). Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Дончане отмечают, что в «ДНР» постоянно говорят о бесплатной медицине. При этом бесплатно подобное обследование, согласно отзывам жителей Донецка, не делают ни в одной из клиник.

Так, относительно МРТ дончане называют такие цены:

Алена: «Лучшие аппараты – в Калинина, диагностический центр, и в областной травматологии, по стоимости 1,5 тыс. руб. (694 грн)»;

Валентина: «ОЦКБ (областная центральная клиническая больница – ред.) каждый отдел: шейный, грудной, поясничный – по 1,7 тыс. руб.»;

Виолета: «Областная травматология – 1,5 тыс. руб.»;

Каролина: «Осенью делали маме МРТ в Вишневского – 1,5 руб. с диском; КТ в травматологии – 750 руб.»;

Аленка: «Калинина (диагностический центр) 1,5 тыс. руб.»;

Елена: «В Калинина – 3 отдела позвоночника, каждый стоит 1,2 тыс. руб. плюс снимок 350 руб., можно сделать КТ – также каждый отдел позвоночника 960 руб. плюс снимок 350, отделы позвонка-шейки – воротниковый, грудной и пояснично-крестовый, вот только делали там КТ»;

Анна: «В областной онкологии для своих пациентов 3 отдела 1 тыс. руб. Все время там делаю. Для посторонних – 1,3 тыс. руб. один отдел».

Дончане отмечают, что аппараты имеют различную мощность, что отражается на достоверности результатов:

Сергей: «Лучшее качество сейчас в травматологии: аппарат мощностью 1,5 Тл. В Калинина на такой, скорее всего, не попадете, все остальные – слабее в 2-5 раз»;

Анастасия: «Медлайф – 1,6 тыс. руб. любой отдел. А в травматологии еще летом был так себе аппарат МРТ. Сделали, а потом куда не приходили на консультации, нам задавали вопрос: "А чего там, аппарат же с низким разрешением". Сомневаюсь, что там прикупили новый за пару-тройку сотен тыс. долл.»;

Диана: «МРТ нужно делать или в диагностическом центре (130-131 кабинет) или в обл. травматологии. Там аппараты дают достоверную информацию, так как мощность у них 1-1,5 Тесла. Во всех других местах – "мыльницы", с мощностью 0,4-0,6 Тесла. Когда нужны точные снимки и диагноз – такая разница в мощности играет очень важную роль...».

Также жители Донецка говорят о том, что медицина, несмотря на уверения «чиновников республики», вовсе не бесплатна. «И эт тока МРТ... А операция... Бесплатная медицина ... Заплатить надо ток за бахилы. А так-то бесплатная. Приложу подорожник», – пишет Сергей.

Напомним, ранее жители Донецка обсуждали стоимость операции по дроблению камней в почках. На данный момент цены колеблются от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (9 302 – 23 256 грн) и стоимость операции лапароскопическим способом по удалению паховой грыжи. Оказалось, что сейчас лапароскопию делают в единичных больницах Донецка (в основном, применяют полосные операции) и стоимость везде разная. Операция обойдется до 15 тыс. руб. (6977 грн по местному курсу), а дополнительно сетка – 28 тыс. руб. (11 628 грн), плюс медпрепараты, перевязочные материалы и т.д.

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