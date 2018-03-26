Восстановление соцвыплат и реинтеграция: Аналитик о возвращении Донбасса. Общество

Большинство украинцев считают, что восстановление социальных выплат жителям неподконтрольного Донбасса будет способствовать реинтеграции и прекращению конфликта. Об этом, комментируя ряд исследований о настроениях в обществе, проведенное социологами за годы конфликта, рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Когда мы интересовались, какие инициативы или какие меры могли бы способствовать разрешению конфликта на Донбассе, то возобновить социальные выплаты населению на неподконтрольной территории относительным большинством населения считается мерой, которая будет способствовать этому», – говорит она.

«46% заявили, что считают, что это будет способствовать разрешению конфликта, если мы вернем систему выплат для населения на неподконтрольных территориях. Это не должно быть трактовано, как здесь и сейчас и людям, не выезжающим оттуда, все вернуть. Здесь есть понимание того, что должен быть механизм, что на подконтрольной Украине территории это должно быть, но такая готовность есть», – продолжила Золкина.

По ее словам, в Украине мало уделяют внимания информационной составляющей реинтеграции Донбасса. «Это один из выводов нескольких волн нашего исследования. Оно ускользает из наших новостных эфиров, потому что мы всегда говорим о "Минске", о каких-то политических вещах, о выборах, о Конституции, об амнистии и упускаем горизонтальную составляющую. Мы не работаем над этим, когда занимаемся вопросами реинтеграции», – отмечает эксперт.

Она добавила, что в 2017 году у социологов было исследование и фокус-группы в приграничных населенных пунктах с украинской стороны вдоль линии разграничения. «Население говорило нам, что они продолжают поддерживать контакты с людьми, находящимися на неподконтрольной территории… Они говорили: "Нас не надо убеждать, что эти территории – это Украина. Убеждать надо наших сограждан, которые оказались за линией разграничения с другой стороны. Как их убеждать – мы не знаем, у нас с ними контакт есть"», – рассказывает Золкина.

Социологи считают, что вещание украинских телеканалов на неподконтрольные территории Донбасса не помогает, а может только негативно настроить население против Украины, учитывая то, что сейчас показывают в новостях.

«Информационная реинтеграция должна включать какую-то особенную информационную кампанию вдоль линии разграничения для того, чтобы у людей, которые живут с нашей стороны, условно говоря, не было сомнений в том, что эти территории должны быть возвращены, на каких условиях. Потому что эти люди – ретрасляторы этих идей, а общение – вода камень точит», – подчеркивает аналитик.

«Конфликт уже длится 4 года и будет длиться еще неизвестно сколько, а люди продолжают общаться. Наши опросы показывают, что на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей каждый второй гражданин имеет близкого человека на неподконтрольной территории. И из этих 50% абсолютное большинство, 80% в Донецкой области, в Луганской области – 90% стали общаться, если не больше, то, как минимум, не меньше, чем до войны», – добавила эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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