Сводка из зоны АТО за 25 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 44 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 – получил боевую травму. Об этом сегодня, 26 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции сил АТО в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Троицкого.

На донецком направлении из минометов калибром 120 мм незаконные вооруженные формирования обстреляли оборонительные укрепления сил АТО в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов калибром 82 мм и танка вели огонь вблизи Песков. Также минометы калибром 82 мм противник применил по силам АТО у Талаковки, гранатометы различных систем – по силам АТО у Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты «Бутовка», а крупнокалиберные пулеметы – по позициям в районе Верхнеторецкого и Павлополя. Из БМП НВФ вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а из стрелкового оружия – неподалеку шахты «Бутовка», Каменки, Марьинки и Красногоровки.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 8 раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь попали районы 6-ти прифронтовых населенных пунктов. Огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины": по району села Нижнее Лозовое велся огонь из вооружения БМП».